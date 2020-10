Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez | Svolta sulla clausola

Calciomercato Inter, punto di svolta per il futuro di Lautaro Martinez: ecco la decisione sul futuro dell’argentino

La sconfitta nel derby contro il Milan è stata un colpo importante da assorbire per l’Inter, che vuole rialzarsi e ripartire subito. Domani sera, nerazzurri in campo contro il Borussia Monchengladbach nell’esordio in Champions League. Gara da non sbagliare per partire bene in un gruppo B complicato, dove la presenza contemporanea del Real Madrid e dello Shakhtar Donetsk impone di fare punti in ogni occasione. Antonio Conte e i suoi uomini a caccia di riscatto, ma sono giorni importanti per il futuro interista anche sul piano del calciomercato, con il destino di Lautaro Martinez che potrebbe finalmente essere arrivato ad una svolta.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez resta: rinnovo in vista

Secondo ‘Tuttosport’, il giocatore, nonostante sia stato tentato nei mesi scorsi dal Barcellona e sebbene nutra una grande stima dentro e fuori dal campo per Lionel Messi, sarebbe felice di dove si trova. L’Inter dal canto suo ha le idee chiare e vuole trattenerlo a tutti i costi. Si procede nella trattativa per il rinnovo, l’intenzione di club e attaccante è proseguire insieme. Marotta punta all’eliminazione definitiva della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Una cifra al momento non facilmente attaccabile vista la situazione economica di tutti i club per il coronavirus, ma meglio non correre rischi.

