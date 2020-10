Calciomercato, bye bye Juventus | Il ‘colpevole’ è Ronaldo

La Juventus durante la sessione estiva di calciomercato ha detto addio ad un proprio calciatore: la sua partenza è colpa di Ronaldo

Il calciomercato della Juventus ha visto partire alcuni calciatori con poco spazio e l’arrivo di nuovi talenti. In particolare però, spunta un retroscena sulla partenza di un talento che ha lasciato i bianconeri. Il suo addio sarebbe colpa di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, retroscena Douglas Costa: via per colpa di Ronaldo

Un addio sicuramente importante quello di Douglas Costa per la Juventus. Il brasiliano infatti ha spesso risolto situazioni scomode con gol ed assist importanti, non riuscendo però a conquistare mai un posto da titolare fisso. Così in estate ha deciso di tornare al Bayern Monaco, ma non senza qualche polemica prima di andare via da Torino.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il motivo per cui il brasiliano avrebbe lasciato Torino sarebbe Cristiano Ronaldo. Prima dell’arrivo del portoghese infatti Douglas Costa aveva trovato maggiore minutaggio giocando in un ruolo più suo. Dall’arrivo del fenomeno però viene messo in disparte, con l’attenzione che si sposta tutta sul compagno, con la squadra che gioca per far segnare lui. Per questo motivo, come riporta il sito spagnolo, il calciatore brasiliano avrebbe deciso di tornare in Germania, dove si sente finalmente più libero.

