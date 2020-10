Calciomercato Juventus, sogno Mbappe | Cash più due big!

La Juventus vorrebbe puntare su Kylian Mbappé la prossima estate. Un’operazione difficile, ma l’offerta dei bianconeri resta comunque allettante per il PSG.

Il sogno di mercato di Andrea Agnelli è Kylian Mbappé. L’asso del Paris Saint-Germain ha su di sé gli occhi di tantissimi top club, tra cui la Juventus. E’ noto l’interesse del Real Madrid, ma anche di alcuni club di Premier League come Liverpool e Chelsea. Il contratto del francese scadrà nel 2022 e qualora non venisse trovato l’accordo per il rinnovo, il PSG sarà costretto a cederlo la prossima estate per non perderlo a parametro zero.

Juventus, offerta per Mbappé

Dunque, il costo dell’operazione-Mbappé è molto alto per le casse della Juventus. Il club bianconero, infatti, vorrebbe mettere sul piatto qualche giocatore per convincere il PSG. I nomi più papabili sono quelli di Alex Sandro e Paulo Dybala. Entrambi in uscita dalla Juve e che intrigano i parigini, i quali riceverebbero anche un conguaglio economico.

Dybala, come Mbappé, è in scadenza 2022 e farebbe molto comodo al Paris Saint-Germain. L’operazione è comunque molto difficile. Il francese, però, è un sogno di mercato che i bianconeri potrebbero coltivare.

