Calciomercato Juventus, soldi e Bernardeschi | Doppio colpo a gennaio

Andrea Pirlo è in enorme difficoltà nel reparto arretrato. Ecco il doppio colpo a gennaio per la Juventus dal Barcellona

Non sta attraversando uno dei migliori momenti della sua storia la Juventus, in piena crisi di risultati e di gioco in campionato e in cerca di una nuova identità. Tocca ad Andrea Pirlo cucire addosso ai bianconeri un nuovo gioco con nuove idee che si rivelino vincenti come quelle del recente passato, in cui la Vecchia Signora ha dominato senza rivali in Italia e ed è arrivata ai vertici d’Europa con le due finali disputate tra il 2015 (quando Pirlo ancora giocava) e il 2017. Il nuovo allenatore dei piemontesi ha bisogno però di rinforzi di livello in difesa e potrebbe pertanto pescare da un grande club come il Barcellona. Dopo l’affare Arthur-Pjanic, dunque, blaugrana e bianconeri potrebbero tornare a trattare.

Juventus-Barcellona, doppio colpo: Bernardeschi nell’affare

A gennaio la dirigenza juventina andrà probabilmente alla ricerca di un nuovo difensore, reparto attualmente in grande emergenza, ma potrebbe tornare utile anche un nuovo terzino, entrambi di piede sinistro. Dal Barcellona ecco dunque Samuel Umtiti e Junior Firpo, certamente non incedibili per il club spagnolo. Servirà in ogni caso una ricca offerta da parte della Juventus per portare in squadra i due talenti del Barça. Ecco allora la possibile strategia: Fabio Paratici potrebbe inserire, in aggiunta alla parte cash, il cartellino di Federico Bernardeschi.

L’esterno è infatti un’incognita ormai da un anno. L’ex Fiorentina è sacrificabile ed il suo cartellino consentirebbe un grande sconto sul possibile doppio affare dal Barcellona. Per Pirlo due nuovi volti a gennaio potrebbero così essere Umtiti e Firpo.

