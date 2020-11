Calciomercato Juventus, rottura col top player | L’annuncio!

Arriva l’annuncio della rottura con il top player. La Juventus a breve si fionderà sul giocatore. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è molto interessata a David Alaba, difensore del Bayern Monaco. Alla ricerca di nuovi rinforzi nel reparto difensivo, i bianconeri hanno messo da tempo gli occhi sull’austriaco, sul quale c’è anche l’Inter. La Juve, però, è in vantaggio. Alaba ha difficoltà nel trovare il rinnovo con i bavaresi e infatti sono arrivate le parole del direttore sportivo.

Juventus, rottura tra Alaba e il Bayern Monaco

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Germania della situazione di David Alaba: “E’ un elemento molto importante della nostra rosa, fa male perderlo a zero, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. David potrebbe andare via, abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta -prosegue il ds dei bavaresi-, non faremo più offerte al giocatore“.

Insomma, la Juventus ha una grande occasione: assicurarsi uno dei migliori difensori del panorama europeo, un vero e proprio jolly visto che può giocare sulle fasce e anche in posizione centrale. I bianconeri sono al momento più avanti dell’Inter, che aveva manifestato un certo interesse in passato.

