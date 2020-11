Calciomercato, futuro Allegri | Contattato dal top club

Massimiliano Allegri continua ad essere senza squadra, ma la svolta potrebbe essere vicina: contattato dal top club europeo

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in un top club europeo. L’ex allenatore della Juventus è stato accostato a lungo alle panchine di Inter e Roma, ma la sua prossima esperienza in panchina potrebbe essere lontana dall’Italia. Contattato dal top club europeo.

Calciomercato, il PSG contatta Allegri: sarà il sostituto di Tuchel

Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più. L’allenatore toscano è stato accostato spesso ad Inter e Roma, ma il suo futuro sembrerebbe essere di più all’estero. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, l’ex Juventus sarebbe stato contattato dal PSG per sostituire Thomas Tuchel.

Nelle ultime settimane i pessimi risultati in Champions League del club francese hanno portato a pensare all’addio di Tuchel. Inoltre, anche i calciatori sembrerebbero essersi ammutinati contro l’attuale allenatore. Le recenti dichiarazioni di Marquinhos e Pereira confermano la volontà dei calciatori di cambiare tecnico ed al momento Massimiliano Allegri sembrerebbe essere in pole position. Decisive saranno le prossime partite dei parigini, con il tecnico toscano pronto a subentrare a stagione in corso.

