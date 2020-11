Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Conte in ansia: ecco il motivo

Dopo la grande prestazione contro il Real Madrid, continua l’intrigo legato al rinnovo di Lautaro Martinez: lo scenario

La sconfitta in Champions contro il Real Madrid complica i piani europei dell’Inter di Antonio Conte. A spiccare nel k.o contro i ‘Blancos’ è stato Lautaro Martinez, protagonista di una prestazione da applausi nonostante l’assenza di Lukaku. In tal senso, dopo le tante opzioni dello scorso calciomercato estivo attualmente accantonate, l’Inter resta in ansia per il rinnovo del ‘Toro’: ecco perchè.

Calciomercato Inter, ansia Lautaro: nodo rinnovo

Possibili passi avanti nella telenovela legata al futuro di Lautaro Martinez. Gli agenti dell’attaccante argentino, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, sono attesi in Italia nelle prossime settimane. Dopo la super prestazione contro il Real, la volontà dell’Inter rimane quella di rinnovare l’attuale accordo in scadenza nel 2023.

Dopo la sosta per le nazionali, tra dieci giorni, gli agenti dell’attaccante interista sbarcheranno nuovamente in Italia per discutere del rinnovo del ‘Toro’ con la dirigenza nerazzurra. I tempi, però, rischiano di essere decisamente lunghi.

L’Inter dunque resta in ansia per il prolungamento di Lautaro. Corteggiato a lungo dal Barcellona durante l’estate, si lavora alla firma sul rinnovo che, se dovesse esserci, non giungerà nell’immediato.

