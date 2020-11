Calciomercato Inter, Conte ‘gelato’ | Lo vuole Simeone!

Cattive notizie per il mercato dell’Inter di Antonio Conte: Simeone vuole l’attaccante a gennaio, nerazzurri verso la beffa

La sconfitta contro il Real Madrid ha lasciato strascichi importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Nonostante ciò, Marotta e Ausilio lavorano ai prossimi colpi di calciomercato: in tal senso arrivano pessime notizie, Simeone è pronto a strappare un obiettivo ai nerazzurri.

Calciomercato, beffa Inter: ‘gratis’ all’Atletico

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘Don Balon’, l’Atletico Madrid sta continuano la sua ricerca di un bomber di spessore da affiancare a Suarez. I ‘Colchoneros‘ faticano ad andare a rete ed è per questo che Simeone vorrebbe puntare su un profilo d’esperienza. Si tratta di Fernando Llorente, 35 anni ed in scadenza a giugno con il Napoli.

Lo spagnolo non rientra più nei piani di Gattuso ed è destinato alla tribuna fino a gennaio, quando il club di De Laurentiis vorrebbe liberarlo. Anche a titolo gratuito, pur di alleggerirsi del pesante ingaggio dell’ex campione del mondo.

L’Inter ci aveva provato in estate, ritenendo in Llorente il perfetto vice-Lukaku. Adesso è Simeone in pole, con Suarez che gradirebbe l’approdo dell’ex Juventus alla terza esperienza in Liga.

