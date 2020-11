Calciomercato Milan e Inter, addio a gennaio | Derby in Spagna

Milan e Inter continuano a guardarsi intorno in vista di gennaio. Possibile assalto in Spagna per il forte centrocampista: che suggestione!

Saranno mesi complicati per i tanti impegni tra Serie A e Coppe europee. Milan e Inter, però, continueranno a lavorare su nuovi obiettivi di mercato per rinforzare le rispettive rose a disposizione. Nelle ultime ore sarebbe così nata un’idea suggestive per le due compagini milanesi.

Calciomercato Milan e Inter, suggestione Hector Herrera

Come svelato dal portale “Todofichajes.com” con l’arrivo all’Atletico Madrid di Kondogbia, potrebbe partire a gennaio così Hector Herrera. Negli ultimi giorni di mercato Simeone ha potuto abbracciare anche l’ex Samp e Arsenal Lucas Torreira: ora lo spazio per il messicano diventeranno sempre più ridotti.

La sua valutazione si aggira intorno ai 5-8 milioni di euro e così Milan e Inter proveranno l’assalto definitivo all’esperto centrocampista. Un rinforzo che potrebbe essere utile sia per Conte che per Pioli.

Tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane visto che al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione per i due club italiani.

