Calciomercato Juventus, sorpresa tra i pali | Ecco il dopo Szczesny!

La Juventus prepara il post Szczesny e mette nel mirino il gioiello protagonista in Europa: ecco il rinforzo tra i pali

La vittoria sul Ferencvaros spinge in alto la Juventus di Pirlo, adesso a 6 punti dopo le prime tre giornate nel Girone G di Champions League. Proprio in Europa i dirigenti bianconeri hanno scovato il possibile numero 1 bianconero, destinato a raccogliere l’eredità di Szczesny nelle prossime stagioni: ecco il possibile colpo di calciomercato in vista dell’estate 2021.

Calciomercato, colpo Juventus: gioiello per la porta

Con Wojciech Szczesny che la prossima primavera compirà 31 anni, la Juventus programma il futuro. Nel mirino per rinforzare il tris di portieri in vista del 2021/22 vi sarebbe Ruslan Neshcheret. Il talento, protagonista in Champions con la Dinamo Kiev, è un classe 2002 con 2 presenze con l’Ucraina Under 21.

Il piano di Paratici vede Neshcheret crescere dietro Szczesny, con Buffon dirigente, per ereditare la titolarità dal polacco tra due stagioni. Un investimento importante, in prospettiva, per i pali bianconeri. Ieri il 18enne è stato assoluto protagonista contro il Barcellona, negando in diverse occasioni la gioia del gol a Messi e compagni.

Adesso, anche in vista del ritorno a Torino (2 dicembre), la Juventus può allacciare i rapporti con la dirigenza della Dinamo Kiev e parlarne in vista del prossimo anno: Neshcheret per sostiture Szczesny, è lui il prescelto da Paratici.

