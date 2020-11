Calciomercato Juventus, Haaland via con la clausola | L’annuncio!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Erling Haaland: Juventus alla finestra, arriva l’annuncio

Non è un mistero che tra i top player nel mirino della Juventus per la prossima estate di calciomercato, vi sia da tempo anche Erling Haaland. Il norvegese sta stupendo con la maglia del Borussia Dortmund, attestandosi come uno dei bomber più prolifici d’Europa. In tal senso, il club tedesco ha voluto prendere la parola e fare chiarezza sulla presunta clausola rescissoria che potrebbe già liberare l’ex Salisburgo tra pochi mesi.

Calciomercato, Juventus-Haaland: annuncio del Borussia

Il Borussia Dortmund correi ai ripari e si sbilancia, attraverso le parole dell’amministratore delegato Hans-Joachim Watzke, sul futuro di Haaland. “Non esiste alcun accordo riguardo a una clausola, vogliamo che Erling resti il più a lungo possibile con noi e intendiamo convincere sia lui che il suo agente”.

Dichiarazioni, riportate da ‘Sport.fr’, in risposta alle indiscrezioni delle ultime ore che avrebbero visto il Liverpool fortemente interessato a pagare la presunta clausola da 120 milioni. Alla finestra anche Psg e Real Madrid, oltre chiaramente alla Juventus che proverà a sondare il terreno con l’agente dell’attaccante: Mino Raiola.

“Siamo sicuri di poterlo convincere a restare“- ha dichiarato Watzke che ha poi concluso: “Ritengo che partire dopo così poco tempo dal suo approdo al Borussia Dortmund sarebbe una cattiva decisione”.

