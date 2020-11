Calciomercato Juventus, annuncio di Sergio Ramos sul suo futuro

La Juventus osserva la situazione di Sergio Ramos ma il difensore sa già cosa vuole fare: arrivano le sue dichiarazioni

È un avvio di stagione particolare per la Juventus, che ha avuto qualche difficoltà di troppo fin qui ma con il ritorno di Cristiano Ronaldo potrebbe provare a risalire sia la classifica che la propria posizione in Champions League. Domenica scorsa contro lo Spezia è arrivato un successo per 1-4.

Questa sera si andrà a caccia di conferme dopo la buona prova in Serie A e nella massima competizione europea ci sarà la sfida contro il Ferencvaros, che potrebbe avere un significato importante in chiave qualificazione visto che potrebbe già crearsi un notevole distacco dalla terza in classifica.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos vuole il Real Madrid: “Spero di raggiungere ancora più traguardi”

La Juventus intanto continua a lavorare sul calciomercato e nel mirino ha messo anche Sergio Ramos, che ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Real Madrid. La situazione però è ancora incerta e non sono da escludere delle novità.

Il centrale spagnolo infatti potrebbe anche rinnovare il suo contratto e ieri, dopo aver raggiungo i 100 gol in maglia ‘Blancos’, ha dichiarato: “È qualcosa che non viene raggiunto tutti i giorni. Spero di poter raggiungere ancora più traguardi”. Lui vuole un rinnovo biennale mentre il Real Madrid vorrebbe proporre un contratto annuale.

Sergio Ramos sarebbe un grande colpo per la Juventus, soprattutto a parametro zero, ma la sua intenzione sembrerebbe quella di provare a restare.

