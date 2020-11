Calciomercato Milan, colpo ‘gratis’ in difesa | Arriva a giugno!

Il Milan guarda alla prossima estate con un’importante occasione di mercato: occhi sul difensore, può arrivare a costo zero

In attesa di scendere in campo per la sfida di Europa League contro il Lille, il Milan non smette di pensare alle prossime operazioni di calciomercato. Tra gennaio e soprattutto giugno, sono diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara. In tal senso, c’è il ritorno di fiamma per il difensore: può arrivare a zero.

Calciomercato Milan, difensore a zero: le ultime

Il Milan si guarda intorno in vista della prossima stagione e pensa ad almeno un colpo di spessore per rinforzare la difesa di Pioli. In tal senso, Maldini torna a pensare al centrale del Torino Nicolas Nkoulou. Già accostato in passato, il classe ’90 torna ad essere un obiettivo rossonero.

Il camerunense, ex Lione, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno con il club di Cairo. A 30 anni, Nkoulou vuole fare il salto di qualità e la Milano rossonera potrebbe quindi essere un’opzione più che valida.

Arrivato in granata dal Lione per poco più di 3 milioni, nell’estate 2018, Nkoulou in questo sfortunato inizio di stagione per gli uomini di Giampaolo ha già collezionato 6 presenze complessive con 425′ in campo.

