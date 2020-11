Atalanta-Inter, decisione su Lukaku | Conte allo scoperto!

Alla vigilia della difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa

Un match complicato subito dopo l’amara sconfitta di Champions League contro il Real. L’Inter, prima della conferenza stampa della vigilia di mister Conte, ha annunciato inoltre la positività all’ultimo giro di tamponi di Padelli: “Abbiamo comunicato la positività di Daniele Padelli al Covid-19, totalmente asintomatico”, ha dichiarato l’ufficio stampa dell’Inter che ha poi concluso, “Informiamo, inoltre che Radu e Gagliardini non hanno preso parte all’allenamento poichè l’ultimo tampone è risultato dubbio”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rescinde a gennaio | Occasione nerazzurra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, via libera all’Inter | Cristiano Ronaldo ‘tradito’

Atalanta-Inter, l’annuncio di Conte su Lukaku

Conte ha preso la parola partendo dalla sconfitta con il Real: “L’umore è quello che deve essere. È la settima gara in venti giorni, c’è chiaramente stanchezza in qualcuno che proveremo a gestire”. L’allenatore nerazzurro ha poi annunciato la decisione su Romelu Lukaku.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Romelu si è allenato con noi, è molto probabile che venga convocato”, ha dichiarato Conte in conferenza. Si passa a parlare della sfida con l’Atalanta. Conte non ha dubbi: “Servirà una grande partita, per la classifica guardiamo solo a noi stessi. Gasperini è un grande allenatore che ha dato credibilità alla squadra”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, vice Lukaku | Scambio in Serie A

Conclusione su Sensi: “Ci stiamo lavorando ma senza risultati. Il giocatore è quasi sempre indisponibile, bisogna parlarne con lo staff medico”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Marotta e Allegri di nuovo insieme | Ma non all’Inter!