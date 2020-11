Calciomercato Juventus, nuovo portiere | Scambio e cash in Serie A

Il nuovo portiere della Juventus arriva dalla Serie A: pronta l’offerta al club di appartenenza di uno scambio più un conguaglio economico

Oltre ai calciatori provenienti da campionati esteri, la Juventus è alla ricerca anche di colpi in Serie A. Il club bianconero sta monitorando diversi calciatori in grado di permettere a Pirlo un ricambio generazionale e ha messo gli occhi su un nuovo portiere. L’idea di Paratici è quella di ingaggiare un profilo con ampi margini di miglioramento pur avendo raggiunto una certa maturità.

Juventus, offerta al Cagliari per Alessio Cragno

Uno dei portieri più seguiti da parte della Juventus è Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Il club bianconero ha in mente uno scambio più una parte ‘cash’ per convincere i sardi a cedere il loro portiere. Il giocatore scelto per entrare nell’operazione è Gianluca Frabotta, giovane terzino sinistro che si è ben distinto in queste prime giornate di campionato.

Pirlo lo ha lanciato visti i tanti infortuni sulle fasce e Paratici lo includerebbe nell’operazione-Cragno. Il portiere a 26 anni è nel pieno della maturazione calcistica e la Juventus vuole mettere sul piatto anche un conguaglio economico da circa 13 milioni di euro. Il Cagliari, in questo modo, si ritroverebbe un buon giocatore nella rosa -oltre a essere un classe ’99- più un tesoretto da reinvestire sul mercato.

