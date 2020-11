Calciomercato Juventus, il big si allontana | “Trattiamo il rinnovo”

La Juventus ormai da diverso tempo sta monitorando la situazione di uno dei top player più desiderati in Europa sul calciomercato. Il calciatore, però, potrebbe presto rinnovare con il suo club d’appartenenza. Ecco le ultime novità

Kylian Mbappé ha assolutamente rubato la scena negli ultimi anni con prestazioni stratosferiche e i trofei conquistati con la maglia del PSG e con la Nazionale francese. L’attaccante piace moltissimo ai maggiori club europei e viene puntualmente accostato ad alcuni di essi, Real Madrid e Juventus su tutti. Nelle ultime ore, però, è arrivata un’autentica doccia fredda direttamente dalla Francia per le pretendenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Mbappe | Doppio assalto ai big della Serie A

Calciomercato Juventus, possibile rinnovo per Mbappé

Il PSG sembra, infatti, seriamente intenzionato a rinnovare il contratto del suo gioiello. Il club francese si è esposto in maniera decisamente diretta tramite Leonardo, come riporta Fabrizio Romano: “Abbiamo iniziato le trattative per prolungare i contratti di Neymar, Mbappé e Di Maria. Il PSG ha sofferto di forti perdite finanziare nell’ultimo anno, non è un momento facile. Stiamo parlando direttamente con Mbappé e Neymar”. Vedremo se ci saranno aggiornamenti a breve e la Juventus dovrà cambiare obiettivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno Mbappe | Cash più due big!