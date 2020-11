Calciomercato Juventus, scambio in Francia | Plusvalenza in arrivo

Possibile plusvalenza in casa Juventus grazie a uno scambio in Francia. Un’operazione che coinvolgerebbe anche l’Inter

I problemi della Juventus in questa stagione sono sia tecnici, sia di bilancio. I bianconeri hanno deluso in quest’inizio di campionato e la dirigenza sta pensando di imbastire delle trattative per portare dei nuovi elementi nella rosa di Pirlo. Nello specifico, uno scambio con il Paris Saint-Germain che tra l’altro porterebbe un po’ di respiro alle casse della Juve grazie alla plusvalenza realizzata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, scambio e doppia beffa! I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Mercato, vuole la Serie A | Ma rifiuta l’Inter

Calciomercato Juventus, scambio con il PSG: via Ramsey

Per il prossimo mercato estivo, la Juventus sta valutando l’addio di Ramsey, destinazione PSG. Lo scambio porterebbe a Torino Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma, già cercato dai bianconeri in passato. L’argentino è bravo ad abbinare qualità e quantità e infatti anche l’Inter aveva pensato a lui.

Il PSG, infatti, può offrire il cartellino di Paredes all’Inter per Christian Eriksen. Il trequartista danese può finire in Ligue 1 per rilanciarsi dopo la pessima avventura in Serie A. Lo scambio Ramsey-Paredes, entrambi valutati 35 milioni di euro, porterebbe sia i parigini sia la Juventus a compiere una plusvalenza. Il gallese arrivò a parametro zero alla Juve, che ha necessità di dare un po’ di respiro al bilancio.

