Calciomercato Inter, addio Skriniar | Sostituto in Serie A

L’Inter lavora per sistemare la difesa e pensa all’addio di Skriniar: la società ha già scelto il sostituto

È un momento difficile per l’Inter, che non ha vissuto un inizio di stagione da sogno. I nerazzurri si sono rinforzati nella campagna di calciomercato estiva e non hanno ceduto praticamente nessuno tra i giocatori importante, ma i risultati fin qui non sono quelli che sperava di vedere la società.

In campionato sono arrivati diversi passi falsi e ora il Milan, che occupa la vetta della classifica, è distante cinque punti dai nerazzurri. In campionato però c’è ancora tutto il tempo per recuperare, mentre in Champions League serve un’accelerata al più presto per evitare di uscire nuovamente ai gironi, anche se ci sarà da fare quasi un’impresa provando a vincere contro il Real Madrid.

Calciomercato Inter, Skriniar verso l’addio: al suo posto è pronto Ibanez

La squadra è concentrata sul campo per rialzarsi il prima possibile mentre la società continua a lavorare per programmare il futuro. A giugno potrebbero esserci dei cambiamenti importanti in difesa, con un addio di spessore e un acquisto dalla Serie A.

Milan Skriniar, infatti, potrebbe concludere la sua avventuras in nerazzurri la prossima estate. Per sostituirlo, la dirigenza starebbe pensando a Ibanez della Roma. Quest’ultimo ha un costo di circa 35 milioni di euro per cui l’operazione è fattibile.

In questa stagione Ibanez è sceso in campo otto volte e ha siglato anche una rete, dimostrando di essere un elemento affidabile.