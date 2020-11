Serie A, possibile stop campionato | Gravina precisa tutto

La situazione in Italia (e non solo) è molto complicata tra l’emergenza Coronavirus e i vari impegni per terminare la stagione: parla il presidente Figc Gravina

La Serie A deve affrontare l’emergenza Coronavirus nel migliore dei modi. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presente al centro sportivo del Sassuolo visto l’impegno della Nazionale a Reggio Emilia, ha svelato ai microfoni di Sky Sport il suo punto di vista: “Nessun rischio di stop ai campionati, il protocollo funziona e ci atterremo a quello fino alla fine. Bisogna andare avanti tenendo duro per i prossimi mesi”.

Serie A, il presidente Gravina fa chiarezza

Lo stesso numero uno della Federazione ha concluso affermando: “Una situazione complicata e dobbiamo cercare di fare di necessità virtù. La Nazionale tornerà a marzo”, il suo pensiero rilasciato ai microfoni di Sky Sport. La volontà di tutti i club è quella di attenersi al protocollo stilato e modificato nel corso delle settimane: l’obiettivo primario è quello di terminare la stagione al meglio senza tanti intoppi.

