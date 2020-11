Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Dalla Spagna: 50 milioni a gennaio

Ancora un nuovo colpo a centrocampo da regalare ad Antonio Conte: l’Inter è pronta per un super innesto a gennaio sulla base di 50 milioni

L’Inter vuole dimenticare in fretta l’inizio di stagione non troppo esaltante per la compagine guidata da Antonio Conte. Così il club nerazzurro sarebbe pronto per accontentare ancora il tecnico leccese, che vorrebbe un centrocampista di qualità assoluta da inserire nella sua idea di gioco.

Calciomercato Inter, Jorginho colpo per Conte a gennaio

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’Inter potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni per il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, Jorginho. Protagonista con la Nazionale del Ct Mancini, l’ex Napoli potrebbe fare il suo ritorno in Serie A a gennaio per prepararsi al meglio al prossimo Europeo, in cui sarà uno dei protagonisti azzurri.

Un giocatore totale che potrebbe essere la soluzione ai mille problemi di Antonio Conte, a cui manca un vero costruttore di gioco. Inoltre, Jorginho è molto utile in fase di interdizione peccando soltanto nelle transizioni negative per rincorrere così gli avversari.

Un colpo davvero interessante per Antonio Conte, che vorrebbe innalzare il tasso tecnico del centrocampo dell’Inter.

