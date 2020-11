Calciomercato Juventus, niente erede CR7 | Vanno al Real!

Calciomercato Juventus, due possibili eredi di CR7 potrebbero finire al Real Madrid: Zidane è pronto a fare sul serio

Al terzo anno in Italia, la Juventus è a caccia di un suo possibile erede. Anche perché, le primavere per Cristiano Ronaldo cominciano a farsi sentire e i bianconeri hanno bisogno (già nel futuro prossimo) di un volto nuovo, capace di raccogliere il pesante lascito calcistico del lusitano. Paratici e la dirigenza juventina non hanno dubbi: Haaland e Mbappe restano i sogni bagnati, da inseguire e sondare fino all’ultimo giorno, ma su ambedue i profili sarebbe calata la pesante ombra del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Mbappe e Haaland al Real: il piano dei madrileni

Secondo quanto riportato dal media iberico ‘Cadena COPE’, il Real Madrid sarebbe pronto a fare sul serio per i due fuoriclasse della next-gen calcistica. Sia Mbappe che Haaland sono in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane, al punto che i blancos avrebbero messo in moto un piano per portarli entrambi a vestire la camiseta dei madrileni. Tra il 2021 ed il 2022, l’attaccante norvegese e la stella della nazionale di Deschamps, potrebbero rispettivamente approdare in Liga, con due maxi-operazioni (pandemia permettendo) che romperebbero le uova nel paniere della Juventus.

Due profili che la piazza bianconera sognerebbe di abbracciare, come possibili eredi di CR7: ma quando un club come il Real scende in campo, la concorrenza rischia di essere impareggiabile.

