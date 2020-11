Calciomercato Milan, Maldini e la carica dei 101 milioni | Doppio accordo

Oltre cento milioni per far firmare a due giocatori cardine per la squadra di Stefano Pioli. Paolo Maldini e soci al lavoro per chiudere il doppio accordo. Ecco le ultime di calciomercato Milan

Milan proiettato sul presente, ma anche sul futuro. Ad oggi un futuro senza ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ovvero due dei pilastri della squadra allenata da Stefano Pioli prima in classifica e stasera attesa – senza il suo tecnico, positivo al Covid-19, alla sfida del ‘San Paolo’ contro il Napoli del grande ex Gennaro Gattuso. Portiere e trequartista sono, come noto, in scadenza di contratto a giugno, con le rispettive trattative per il rinnovo che faticano a decollare.

Calciomercato Milan, Donnarumma e Calhanoglu fino al 2025: le cifre del possibile doppio accordo

Indiscrezioni di calciomercato, tuttavia, ipotizzano una possibile svolta in positivo per quanto concerne i prolungamenti di Donnarumma e Calhanoglu, dato che tutti e due vogliono restare in rossonero. Soprattutto il classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia, rappresentato da Mino Raiola come altri due importanti calciatori del ‘Diavolo’, ovvero capitan Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Paolo Maldini e soci al lavoro per cercare un punto di incontro con il potente agente, che si dice abbia già una intesa con la Juventus qualora non si arrivasse a un accordo. Punto di incontro che può arrivare intorno ai 7,5 milioni di euro netti a stagione, circa uno e mezzo in più rispetto all’attuale ingaggio, fino al giugno 2025.

Il club targato Elliott vorrebbe evitare l’inserimento di una clausola risolutiva. Per il turco, anche lui nel mirino dei bianconeri oltre che di Manchester United e Atletico Madrid (in maniera più sfumata anche dell’Inter), l’accordo potrebbe siglarsi sempre fino al 2025 per poco più di 5 milioni netti, a metà strada insomma tra domanda e offerta. L’investimento (al lordo) per entrambi da parte del Milan sarebbe di circa 101 milioni di euro.

R.A.

