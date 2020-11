Calciomercato Milan, l’agente conferma l’interesse! Sfida all’Inter

Il Milan continua a scandagliare il calciomercato per acquistare i migliori talenti in circolazione. I rossoneri lanciano la sfida all’Inter per un calciatore. Di seguito tutti i dettagli a riguardo

Andrija Radulovic sta impressionando con la maglia della Stella Rossa. Il talento classe 2002 è stato accostato all’Inter nelle ultime settimane, ma anche il Milan è da tempo in pressing per il calciatore. Di seguito le ultime dichiarazioni dell’agente del ragazzo, Igor Kojic, ai microfoni di ‘Inter Live’: “E’ uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. Si esprime meglio come ala destra e da numero 10, come centrocampista offensivo. Nel 3-5-2 può ricoprire tutta la corsia di destra. Ha un sinistro speciale. Andrija è ancora giovane, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno sarebbe sicuramente Dejan Savicevic”.

L’agente conferma poi l’interesse del Milan, che dura addirittura da mesi: “Il contratto con la Stella Rossa scade nel giugno 2022. Il suo nome è sul tavolo dei rossoneri. I loro scout lo seguono fin da quando Boban era a capo dell’area sportiva. Prezzo? Nessuna offerta può essere considerata insignificante in questo momento. Negli ultimi giorni diversi club importanti hanno mostrato grande interesse per lui. La Stella Rossa, però, ha altre 8 partite fino a metà stagione e dopo prenderemo la decisione migliore per Andrija”.

