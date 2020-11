Inter-Real, UFFICIALE: nuovo positivo al Coronavirus!

Quando manca meno di una settimana ad Inter-Real Madrid, arriva l’ufficialità: nuova positività al Coronavirus, il comunicato

Un fulmine a ciel sereno in attesa che Inter e Real Madrid tornino a sfidarsi nel prossimo match di Champions League. Una gara decisiva per il Girone B, il quarto match nel quale ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata. Non ci sarà però uno dei probabili protagonisti: è risultato positivo al Covid-19.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, beffa in arrivo | Assalto del Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter e Napoli tremano | Ecco gli obiettivi di Guardiola

Inter-Real Madrid, tegola UFFICIALE: salta il match, il comunicato

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Real Madrid ha ufficializzato la positività al Coronavirus di Luka Jovic. L’attaccante, seguito dal Milan già in estate, è risultato positivo dopo l’ultimo giro di tamponi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Il Real Madrid comunica che il nostro giocatore Luka Jovic è risultato positivo nei test per il Covid-19 effettuati nella mattinata di venerdì”. Jovic, dunque, salterà sia la sfida con il Villarreal che, soprattutto, quella di Champions contro l’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’agente conferma l’interesse! Sfida all’Inter

Un’assenza pesante per Zidane visto il buon momento di forma che stava vivendo il serbo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto per Barella dalla Premier | Due per uno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Giroud in Serie A | Ma niente Inter!