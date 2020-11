Roma, UFFICIALE l’esito del tampone di Dzeko | L’annuncio del capitano

Dzeko ha commentato l’esito del tampone al Covid-19

Dopo 17 giorni Edin Dzeko è guarito dal Covid-19. Il capitano giallorosso ne ha dato notizia tramite i propri profili social, annunciando di essere pronto a tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Possibile la convocazione già per la gara di giovedì di Europa League contro il Cluj. Il capitano giallorosso potrà quindi riprendersi il proprio posto come terminale offensivo nella formazione di Fonseca, che, sconfitta a tavolino con l’Hellas a parte, resta ancora imbattuta in questo campionato e a sole tre lunghezze dalla vetta della classifica di Serie A. “Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene” ha scritto Dzeko.

