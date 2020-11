Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Raiola lo porta in Premier

La Juventus continua a tenere nella lista dei possibili partenti Federico Bernardeschi: Mino Raiola lavora per portarlo in Premier

Non riesce a convincere la Juventus ed Andrea Pirlo, Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina infatti è sempre uno dei nomi nella lista dei possibili partenti bianconeri ed il suo procuratore, Mino Raiola, lavora per trovargli una nuova sistemazione vista anche la sua situazione contrattuale. La Premier League potrebbe essere la nuova meta.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in uscita: Arsenal e Tottenham in agguato

In questa stagione Federico Bernardeschi ha collezionato 7 presenze con la Juventus di Andrea Pirlo, ma solamente due di queste da titolare. Nonostante l’ultima occasione dal primo minuto concessagli contro il Cagliari in cui non ha fatto male, l’ex Fiorentina continua ad essere uno dei profili in uscita dal club bianconero. Al lavoro per trovargli una nuova sistemazione c’è il suo agente Mino Raiola, che potrebbe strizzare l’occhio alla Premier League.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’ due club che potrebbero mettere gli occhi sul numero 33 bianconero sono l’Arsenal ed il Tottenham. Bernardeschi al momento è valutato intorno ai 25-30 milioni di euro e le due squadre di Londra potrebbero far partire l’assalto già a gennaio.

