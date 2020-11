Benevento-Juventus, Pirlo incrocia le dita | Un big in dubbio!

Benevento-Juventus, il tecnico bianconero Andrea Pirlo spera di recuperare Bonucci: il centrale difensivo scalpita, la situazione

Dopo la stentata vittoria in Champions League contro gli ungheresi del Ferencvaros, la Juventus è a caccia di una reazione importante e proverà a trovarla nell’insidiosa trasferta di Benevento. Una trasferta dove il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, spera di recuperare alcuni big dall’infermeria: su tutti quello di Leonardo Bonucci, infortunatosi nella sosta per le Nazionali, che scalpita per rientrare contro i sanniti. D’altronde, la difesa della Vecchia Signora versa in uno stato di assoluta emergenza e ritrovare il numero diciannove bianconero potrebbe essere un boost importante, per le chances vittoria di Pirlo. Il tecnico della Juventus incrocia le dita: i prossimi giorni saranno cruciali per sondare lo stato di forma di Leonardo Bonucci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Raiola lo porta in Premier

Calciomercato Inter, salta l’affare col PSG | Vuole la Juventus