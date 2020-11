Calciomercato Inter, salta l’affare col PSG | Vuole la Juventus

Un possibile affare tra Inter e PSG sembra sempre più lontano dal concretizzarsi. Il calciatore sembra orientato ad accogliere le lusinghe della Juventus: ecco i dettagli

L’Inter deve rinforzare sensibilmente il suo centrocampo nel mercato di gennaio. Diversi calciatori sembrano fuori dal progetto di Antonio Conte e un vero e proprio mediano basso che possa dare tempi di gioco e qualità in mediana potrebbe essere nel mirino del club nerazzurro. La Beneamata valuta diversi profili, tra cui anche Leandro Paredes: di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, niente Paredes. Ora Juventus in vantaggio

Il centrocampista argentino piace molto ai nerazzurri che hanno messo in piedi uno scambio con Christian Eriksen negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il tentativo sarebbe andato a vuoto, nonostante gli intensi contatti. Il PSG non sarebbe più convinto del centrocampista danese e mancava l’accordo per l’ingaggio dell’argentino. A questo punto, Paredes sembra intenzionato ad aspettare la Juventus a giugno, con buona pace dell’Inter.

