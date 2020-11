Serie A, che tegola in attacco | L’annuncio UFFICIALE

Serie A, che tegola in attacco per mister Ivan Juric: il suo Verona dovrà fare a meno di Nikola Kalinic, l’annuncio UFFICIALE

Brutta tegola per l’Hellas Verona di mister Ivan Juric: gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra per Nikola Kalinic, dopo che il croato era uscito anzitempo per infortunio, nel corso dell’ultima gara contro il Sassuolo. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società scaligera: “Verona – Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Nikola Kalinić ha riportato nel corso del match di domenica scorsa contro il Sassuolo una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.

