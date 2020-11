Calciomercato Milan, carta Conti per il colpaccio in Serie A | Cifre e dettagli

Il Milan sta facendo benissimo e vuole sempre di più: c’è il colpaccio per il centrocampo, pronta l’offerta

È un avvio di stagione inaspettato per il Milan, che occupa la prima posizione in classifica e non vuole più fermarsi. La società rossonera sta risalendo piano piano dopo anni bui e ha un progetto ben preciso per provare a tornare direttamente all’élite europea, partendo prima di tutto dalla qualificazione in Champions League.

La vetta della classifica dopo nove giornate non dà sicuramente indicazioni ben precise su ciò che sarà la stagione, ma dà sicuramente fiducia e un vantaggio importante da tenere nel corso dei mesi per raggiungere quantomeno una delle prime quattro posizioni della Serie A.

Calciomercato Milan, ecco l’erede di Calhanoglu: Conti come ‘acconto’ per arrivare a Malinovskyi

La squadra è concentrata sul campo e non vuole più fermarsi, ma intanto anche la società ci sta prendendo gusto a vincere quasi ogni settimana e ha intenzione di fare sempre di più, per questo già a gennaio potrebbero esserci nuove operazioni di mercato in ottica futura.

A giugno potrebbe salutare Calhanoglu a parametro zero ed è partita la caccia al suo sostituto. Come anticipato qualche giorno fa, un nome caldo è quello di Ruslan Malinovskyi che sta impressionando con l’Atalanta. Il Milan potrebbe ridare Conti ai bergamaschi già a gennaio, valutato circa 10 milioni, visto che ha totalizzato solo una presenza fin qui. Potrebbe sfruttare questa operazione come ‘acconto’ per arrivare al centrocampista ucraino che costa circa 25-30 milioni di euro.

Le qualità di Malinovskyi sono indiscutibili e conoscendo già la Serie A potrebbe essere un colpo molto importante.

