Barcellona-Juventus, altra tegola per Koeman | Paura blaugrana

Barcellona-Juventus, altra tegola per il tecnico olandese Koeman: si ferma anche Lenglet, blaugrana in piena emergenza

Continua a riempirsi l’infermeria del Barcellona: dopo gli infortuni di Pique, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti, anche il difensore centrale Clement Lenglet si è dovuto fermare. Reduce di un brutto colpo alla caviglia destra, gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione di primo grado, che lo costringerà ai box per almeno dieci giorni. Pertanto, tiene il fiato sospeso il tecnico blaugrana Koeman, consapevole di dover fare affidamento su un reparto difensivo già ridotto all’osso: contro il Ferencvaros ci sarà ancora Araujo al centro della prima linea, ma spera di ritrovare l’ex Siviglia in tempo per la gara contro la Juventus.