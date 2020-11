Calciomercato Juventus, addio Ronaldo Dybala | La strategia bianconera!

La Juventus continua a lavorare anche in ottica futura anche sul fronte cessioni in vista della prossima stagione: la strategia su Ronaldo e Dybala

La Juventus non riesce ad essere la squadra imbattibile degli anni scorsi. A Benevento la compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, ha collezionato soltanto un punto. Così la dirigenza sarebbe già al lavoro per trovare la migliore soluzione per quanto riguarda la cessione dei top player in rosa, come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo e Dybala

Così una possibile cessione dell’attaccante argentino della Juventus potrebbe essere utile per accumulare una ricca plusvalenza senza sborsare i 10-12 milioni richiesti dallo stesso giocatore per un possibile rinnovo contrattuale per i prossimi cinque anni. All’età di 27 anni per il club bianconero potrebbe rappresentare un’ottima operazione.

Discorso abbastanza diverso per un possibile addio del campione portoghese, che avrebbe 36 anni a partire dal prossimo giugno: con il suo addio la Juventus risparmierebbe l’ingaggio pesante da 31 milioni di euro, ma c’è il rischio di fare minusvalenza per quanto riguarda il suo cartellino.

La Juventus starebbe così studiando la migliore strategia in vista della prossima stagione e pensando anche alla cessione più conveniente.

