Calciomercato Milan, bordata a Maldini | “Parole false, non è gentile”

Il calciomercato del Milan potrebbe ruotare a un grande nome nelle prossime settimane. Maldini ha aperto, ma oggi arriva una bordata al dirigente rossonero

Il futuro di Florian Thauvin resta in bilico. L’attaccante francese non ha ancora rinnovato il contratto con il Marsiglia e non ha intenzione di farlo. L’esterno offensivo è accostato da diversi mesi al Milan che sembra pronto a puntare sulle sue qualità e a portarlo a Milano a parametro zero. Nelle ultime ore, Paolo Maldini ha aperto all’approdo in rossonero, ma oggi è arrivata una riposta decisamente piccata al dirigente.

Calciomercato Milan, la risposta di Villas-Boas a Maldini su Thauvin

Alla vigilia delle partite europee, è tempo di conferenza per diversi allenatori e tra questi anche André Villas-Boas. Il tecnico del Marsiglia ha colto l’occasione per commentare le parole del dirigente rossonero su Thauvin: “Il mercato è imprevedibile. Maldini su Thauvin? Sono parole un po’ false. Se sei lui, puoi dire determinate cose, ha il diritto di dire ciò che vuole. Se dovessimo incontrare il Milan in Europa League, cosa succederà? Non è stato gentile da parte sua, ma è normale”.

