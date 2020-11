Calciomercato Milan, addio del big | Scambio rifiutato

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi big già a gennaio, ma il club rossonero avrebbe rifiutato lo scambio. Tutti i dettagli

Il Milan è alle prese con diverse grane per i rinnovi dei contratti dei suoi top player. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Calhanoglu. Ed è proprio il trequartista turco che ha attirato su di sé gli occhi di diversi club pronti a proporgli un ricco contratto. Al club rossonero sarebbe già arrivata una proposta di scambio dalla Premier League per privarsi dell’ex Leverkusen.

Calciomercato Milan, no allo scambio per Calhanoglu

Uno dei club molto interessato a Calhanoglu è il Manchester United, che vorrebbe accontentarlo sulle richieste d’ingaggio. Gli agenti del turco hanno chiesto a Maldini uno stipendio sui 6 milioni di euro, ritenuto troppo alto dalla dirigenza del club. Ma Calhanoglu è in scadenza nel 2021 e i rossoneri potrebbero perderlo a zero.

Per convincere il Milan a privarsi del turco già a gennaio, i Red Devils avrebbero offerto il cartellino di Nemanja Matic. Tuttavia, il club rossonero non sarebbe molto entusiasta di privarsi di uno degli elementi più importanti della rosa di Pioli per il mediano serbo. Ecco perché avrebbe rifiutato lo scambio.

