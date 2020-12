Calciomercato Juventus, pronto il doppio colpo | Paratici ci prova!

La Juventus non sta vivendo un grande momento e lavora per rinforzare la rosa in futuro: pronto un doppio colpo

È un momento delicato quello che sta vivendo la Juventus, che ad agosto ha cambiato tanto sia nella rosa che nello staff e ora sta avendo qualche difficoltà di troppo. I bianconeri non hanno mai raggiunto due vittorie di fila in questa Serie A e attualmente sono distanti sei punti dal Milan, che occupa la vetta della classifica.

Per non perdere lo scudetto dopo nove anni consecutivi, la Juventus deve assolutamente invertire la rotta e deve farlo al più presto perché rischia di creare un gap troppo ampio da colmare con il passare delle giornate.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: pronto il doppio colpo. Nel mirino ci sono Dahoud e Jimenez

La squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto mentre la società continua a lavorare per i colpi del futuro. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino due calciatori per effettuare il doppio colpo.

Il primo nome è quello di Raul Jimenez del Wolverhampton per rinforzare l’attacco. Per il centrocampo invece, potrebbe esserci un tentativo per Mahmoud Dahoud, centrocampista del Borussia Dortmund.

Entrambi i calciatori sono stati seguiti dai bianconeri già in passato ma poi non si è fatto più nulla. Questa volta dunque la società potrebbe fare sul serio e tentare di effettuare l’affondo decisivo.

