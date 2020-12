Calciomercato Inter, flop totale in Europa | Costa più di Allegri

L’uscita definitiva dell’Inter dalle coppe europee comporterebbe un flop totale a livello economico: infatti, le perdite superano l’ingaggio di Allegri

L’Inter questa sera giocherà contro il Borussia Moenchegladbach in trasferta, un dentro-fuori dalla Champions League visti i soli due punti accumulati finora. Ai nerazzurri per qualificarsi agli ottavi serve un miracolo stile Atalanta dell’anno scorso, ma è a rischio anche il percorso in Europa League visto l’ultimo posto nel girone. Il club subirebbe delle perdite economiche importanti, che influirebbero sul mercato e sulla scelta del nuovo allenatore.

Inter, il flop in Europa supera il costo di Allegri

Massimiliano Allegri con il suo staff al posto di Antonio Conte, costerebbe all’Inter almeno 10 milioni di euro netti, che al lordo sarebbero sui 18-19 milioni. Un costo molto alto, considerando i 12 milioni che percepisce l’attuale allenatore nerazzurro. Il cambio sarebbe difficilmente possibile qualora l’Inter dovesse finire ultima nel girone di Champions e quindi fuori dall’Europa e influirebbe molto anche sulle risorse per il mercato.

Infatti, la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League comporterebbe una perdita di almeno 12 milioni di euro esclusa la quota del market pool. In più andrebbero aggiunti i circa 15 milioni del percorso completo in Europa League, com’è successo la scorsa stagione. Insomma, l’Inter si ritroverebbe -oltre al danno d’immagine- a tenere testa a una difficile situazione finanziaria già critica per il Covid-19 e a non poter ingaggiare Allegri.

