Calciomercato Inter, scambio tra flop in Germania | I dettagli

In casa Inter alcuni acquisti non hanno reso come previsto e si pensa già alla partenza: scambio di prestiti tra flop con il club tedesco

Giornata importante quella di oggi in casa Inter, da dentro o fuori per quanto riguarda la Champions League. Infatti i nerazzurri sono costretti a vincere in casa del Borussia Moenchengladbach per rimandare all’ultima giornata il discorso qualificazione. Nel frattempo si continua a lavorare per rinforzare la rosa nella finestra di calciomercato di gennaio. Proposto uno scambio tra flop dal club di Bundesliga.

Calciomercato Inter, il Borussia Dortmund propone lo scambio di prestiti: Hakimi per Meunier

In estate l’arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi dell’Inter, ma fino ad ora l’esterno non è riuscito a ripagare le attese. Sono 12 le presenze tra Serie A e Champions League collezionate fino ad ora, di cui 9 da titolare, con un bottino di un gol e due assist. Troppo poco se si pensa ai 40 milioni sborsati dalla società interista. Così dal Borussia Dortmund arriva la proposta di scambio.

Infatti il club tedesco non sarebbe soddisfatto dell’approccio di Thomas Meunier nella squadra, anche lui arrivato in estate ma a parametro zero dal PSG. La proposta sarebbe quella di uno scambio di prestiti fino a fine stagione tra il calciatore marocchino e quello belga, che significherebbe ritorno al Dortmund per Hakimi. La soluzione però non sarebbe gradita all’Inter, che declina l’offerta, anche visto quanto investito per il calciatore.

