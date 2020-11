Calciomercato Inter, rifiutato il rinnovo | Colpo a zero dalla Premier

L’Inter è molto attenta alle occasioni a parametro zero e presto potrebbe approfittare di un colpo dalla Premier League. I dettagli

Antonio Conte può usufruire di un centrocampo molto folto. L’Inter in estate ha acquistato Vidal e non si è privata di Nainggolan, dunque le alternative sono tante. Ma l’allenatore nerazzurro potrebbe accogliere un mediano dalla Premier League che porterebbe esperienza e leadership, viste le difficoltà per arrivare al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021.

Inter, occasione a parametro zero dal Manchester City

Secondo quanto riferito dal ‘Mirror‘, Fernandinho non rinnoverà il contratto con il Manchester City. Il mediano brasiliano, che oggi ha 35 anni, non rientra più nei piani dei Cityzens e così sta valutando di trasferirsi altrove. Fernandinho è al City da ben sette anni, ovvero quando venne acquistato dallo Shakhtar per circa 40 milioni di euro.

L’agente di Fernandinho è Giovanni Branchini, che è in ottimi rapporti con Beppe Marotta. L’ingaggio del brasiliano potrebbe essere proposto all’ad nerazzurro, che garantirebbe così a Conte l’esperienza che probabilmente è mancata nelle sfide di Champions.

