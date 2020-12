Calciomercato Juventus e Milan, sfida ‘galactica’ | Che colpo in attacco!

Calciomercato Juventus e Milan, sfida ‘galactica’ per Karim Benzema: il centravanti del Real Madrid può approdare in Italia?



Al Real Madrid è considerato ormai un totem, l’ultimo grande acquisto di quella stagione 2009/2010 sopravvissuto alla diaspora del calciomercato. Karim Benzema, però, potrebbe presto dire addio ai blancos, complice anche un ciclo tecnico ormai al tramonto e l’addio di Zinedine Zidane nuovamente prossimo all’avverarsi. Pertanto, il numero nove madrileno fa gola, soprattutto a Juventus e Milan, alla ricerca di un centravanti da aggiungere in organico, in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus e Milan, 20 milioni per Benzema: occhio al contratto

D’altronde, anche la situazione contrattuale di Benzema potrebbe stimolare la concorrenza a bussare alle porte del Real Madrid. Con un contratto in scadenza nel giugno del 2022, i blancos sono consapevoli che (al netto di eventuali rinnovi) hanno solo un’estate per capitalizzare al massimo il cartellino del francese, valutato al momento intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che Juventus e Milan potrebbero lambire, giocando al ribasso e sperando di portarlo via per 18-22 milioni, anche se l’ingaggio ad oggi appare come un ostacolo (quasi 9 milioni di euro netti a stagione).