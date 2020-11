Calciomercato Milan, ritorno clamoroso | Lo porta Ibrahimovic!

Un ritorno inatteso quello a cui potrebbe lavorare il Milan la prossima estate: ‘assist’ di Zlatan Ibrahimovic

Da un lato la delicata sfida casalinga contro la Fiorentina, dall’altro il calciomercato. Il Milan si divide in due e pensa ad un inatteso e clamoroso ritorno in rossonero ‘grazie’ anche a Zlatan Ibrahimovic. Bomba dalla Spagna: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, ritorno possibile: i dettagli

Un’idea che potrebbe prendere quota a fine stagione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, in casa Milan può realizzarsi il clamoroso ritorno di Thiago Silva in rossonero. Il brasiliano, in scadenza a giugno con il Chelsea, non gode della piena fiducia di Lampard e non ha ancora rinnovato con i ‘Blues’. Il giocatore avrebbe già chiesto al suo procuratore di contattare il patron rossonero Scaroni per fare ritorno al Milan.

Un’ipotesi percorribile per il futuro dell’attuale difensore del Chelsea, però, solo con la qualificazione alla prossima Champions League. A mediare per la seconda avventura in rossonero di Thiago, sarebbe l’amico ed ex compagno al Psg (come già in rossoner0) Zlatan Ibrahimovic.

I media inglesi, tuttavia, parlano di rinnovo possibile con il Chelsea dove il brasiliano potrebbe dunque chiudere la carriera. Situazione in divenire, tutto da decifrare il futuro del centrale verdeoro.

