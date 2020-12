Calciomercato Inter: “Eriksen deve giocare!” | Le parole del presidente

Hansen è il presidente che per primo ha dato spazio a Eriksen in Danimarca

La rottura tra Antonio Conte e Christian Eriksen è evidente: la separazione in casa passa dal poco minutaggio raccolto in questa prima fase di stagione da parte del danese, che da gennaio, quando è arrivato in Italia, a oggi non ha saputo ritagliarsi lo spazio necessario per diventare fondamentale all’Inter. La sua partenza a gennaio è quindi scontata, chiudendo una parentesi durata un anno e che non ha portato giovamento né al giocatore, né all’Inter. Ai microfoni di ‘EuropaCalcio’ ha parlato di questo scenario il suo primo presidente, Claus Hansen, primo tifoso del Middelfart Boldklub, società dell’omonima città della Danimarca.

Calciomercato Inter: “Eriksen deve giocare!”

“All’Inter non ha avuto le giuste opportunità, ma in nerazzurro è contento. Ha un buon feeling con tutti, soprattutto con Lukaku. Non conosco Conte e i motivi della sua decisione, – ha continuato Hansen – ma uno come Christian deve giocare. Tutti noi conosciamo le sue qualità”. Sulla sua possibile partenza, invece, il presidente del Middelfart è scettico: “Non voglio fare questi discorsi. Vuole giocare con la maglia dell’Inter, che è un’ottima squadra, gli piace l’ambiente nerazzurro”.

