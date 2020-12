Calciomercato Inter, Conte stregato | Scambio con i rivali di Champions

In Champions League un talento ha stregato Antonio Conte: Inter pronti ad avanzare l’offerta di scambio, ma c’è un problema

Più difficile del previsto l’avventura dell’Inter in Champions League. I nerazzurri infatti si giocheranno la qualificazioni nell’ultima giornata contro lo Shaktar Donetsk, dove anche la vittoria potrebbe non bastare, perché tutto dipenderà dal risultato tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Proprio nell’ultima partita europea Antonio Conte è rimasto sbalordito da un talento. Si pensa allo scambio.

Calciomercato Inter, Zakaria nel mirino: scambio con Eriksen

Settimana non facile per l’Inter, che sabato sera incontrerà un Bologna in forma strepitosa e poi si giocherà la qualificazione in Champions League nella partita contro lo Shaktar Donetsk. Nel frattempo naturalmente si lavora anche alla finestra di gennaio, dove un talento scoperto proprio nella competizione europea ha stregato il tecnico Antonio Conte, che lo avrebbe inserito nella lista degli acquisti.

A finire sotto l’occhio attento dell’Inter è Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 del Borussia Moenchengladbach, che nel secondo tempo giocato contro i nerazzurri avrebbe messo in mostra gran parte del suo talento. Per arrivare al ventiquattrenne svizzero la società interista starebbe pensando ad uno scambio con Christian Eriksen, stabilmente nella lista dei partenti ormai. A complicare l’operazione sarebbe però l’ingaggio di 7,5 milioni del danese, che sarebbe difficile da sostenere per i tedeschi.

