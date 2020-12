Calciomercato Juventus, super scambio con Guardiola | I dettagli

Nuovo possibile scambio tra la Juventus e il Manchester City di Guardiola nella prossima sessione estiva di calciomercato. Protagonisti stavolta due centrocampisti

Da una parte il Manchester City di Guardiola, fresco di rinnovo fino al 2023 e ‘vecchio sogno’ di Andrea Agnelli, dall’altra la Juventus per quello che sarebbe il secondo super scambio di calciomercato tra le due società. Il primo e ad oggi unico è avvenuto nell’agosto del 2019, con protagonisti due terzini: Joao Cancelo e Danilo. Uno scambio non alla pari, il portoghese si trasferì in Inghilterra per 65 milioni di euro mentre il brasiliano a Torino per 37, ma che permise ad entrambe di mettere a bilancio una corposa plusvalenza oltre che di liberarsi di calciatori sgraditi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, occasione Juve: big ai saluti

Calciomercato Juventus, scambio da 65 milioni con Guardiola

E il secondo? Il secondo possibile nell’estate che verrà, con protagonisti ancora una volta due calciatori non ‘copertina’ delle rispettive squadre: Rodrigo Bentancur e Bernardo Silva, di nuovo quindi un sudamericano (nell’occasione un uruguagio) e un portoghese come Cancelo (deludente fin qui) un anno e mezzo fa. L’ex Boca Juniors, inutile nasconderlo, non fa impazzire Pirlo e finora non è riuscito ad esplodere rispetto a quanto Paratici e soci si aspettassero.

Non sarebbe insomma più incedibile, pure perché una sua partenza consentirebbe di mettere a segno una maxi plusvalenza dato che a bilancio ‘pesa’ per appena 5-6 milioni. Per quanto riguarda il 26enne nativo di Lisbona, amico e compagno in Nazionale di Cristiano Ronaldo, in Spagna gira la voce che il suo potente agente Jorge Mendes si sia già attivato per trovargli una nuova sistemazione visto che sembrerebbe ‘scontento’ di come stia procedendo la sua avventura in terra inglese.

Alla Juve piace da tempo e Guardiola pare essere un estimatore di Bentancur, ecco perché ci sono tutti i presupposti per questo scambio. Che in tale occasione potrebbe andare in porto alla pari, intorno ai 60-65 milioni di euro.

A.R.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno a gennaio | Beffa vicina

Calciomercato Inter, offerta super per Barella | Contromossa di Marotta