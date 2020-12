Milan-Celtic, sorpresa in difesa | Le formazioni UFFICIALI

Milan-Celtic, torna in panchina Stefano Pioli e sorprende tutti in difesa: piccolo cambio per i rossoneri, in vista del fischio di inizio

Dopo la mini-fuga in Serie A, il Milan di Stefano Pioli è chiamato a blindare il girone di Europa League, nella speranza che Lille e Sparta Praga si mettano a vicenda il bastone fra le ruote. Contro il Celtic, però, i rossoneri dovranno fare molta attenzione: gli scozzesi restano avversari ostici, e per questo Pioli non ha voluto fare affidamento su un turnover massiccio. Solo una piccola sorpresa nella linea difensiva, dove capitan Romagnoli riposerà per fare spazio a Gabbia.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessiè, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard. All. Lennon.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno clamoroso | Lo porta Ibrahimovic!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, l’agente ‘avvisa’ Inter e Milan | Arriva l’annuncio!