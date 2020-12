Napoli, c’è l’annuncio UFFICIALE: sarà Stadio Diego Armando Maradona

Napoli, dopo qualche giorno, ecco l’ufficialità: lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona. Arriva la delibera del Comune partenopeo

Dopo qualche giorno di attesa, ecco l’ufficialità: non più Stadio San Paolo di Napoli, bensì Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A comunicarlo è proprio il Comune del capoluogo campano, attraverso un comunicato stampa, che rende nota la delibera firmata dal Sindaco De Magistris.

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: la delibera del Comune

“ Maradona è amato e ricordato anche da chi non è appassionato di calcio o da quanti, nati dopo le sue leggendarie imprese calcistiche, non hanno vissuto gli anni dei suoi successi; le manifestazioni di cordoglio e i riconoscimenti ricevuti hanno inoltre superato tutti i confini sportivi, sociali, geografici, politici e religiosi, che hanno avuto rarissimi precedenti, al punto da far diventare l’intitolazione del “suo” stadio napoletano un coro unanime di portata ben più ampia della tifoseria cittadina”.

“In conclusione la delibera – approvata all’unanimità – sancisce “ intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona, subordinatamente all’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Napoli, così come previsto dalla legge n.1188 del 23/6/1927 e dal Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica.”

