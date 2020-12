Calciomercato Inter, l’ex vuole tornare | Conte trema

La posizione di Antonio Conte nell’Inter continua ad essere in bilico ed un ex si propone per tornare nella Milano nerazzurra

L’Inter rischia per il secondo anno consecutivo di uscire dalla Champions League alla fase a gironi. Infatti nella partita di mercoledì contro lo Shaktar Dontesk infatti ai nerazzurri non basterà la vittoria, perché bisognerà sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino. Così la posizione di Antonio Conte continua ad essere in bilico, ed un ex torna a proporsi per la panchina nerazzurra.

Calciomercato Inter, Villas Boas si propone: è in rottura con il Marsiglia

Non riesce a migliorare la situazione in casa Inter, dove soprattutto in Champions League la giornata di mercoledì sarà da dentro o fuori. Così anche la panchina di Antonio Conte torna a scottare, con il tecnico nerazzurro sempre più in bilico, a maggior ragione se la qualificazione agli ottavi non dovesse arrivare.

Vista la situazione in casa Inter, a proporsi ai nerazzurri è Andre Villas Boas, che con il Marsiglia sarebbe vicino alla rottura. Infatti nonostante in campionato le cose non stiano andando male, il rapporto tra il portoghese e la società francese non sarebbe dei migliori. Per questo motivo Villas Boas sognerebbe di tornare all’inter, dove nel 2008-2009 è stato il secondo di Jose Mourinho. Torna a tremare dunque Antonio Conte, che vede l’ombra del portoghese alle sue spalle.

