Calciomercato Inter, sì alla cessione | 50 milioni a gennaio!

Il calciomercato dell’Inter, a gennaio, può passare da una clamorosa cessione: Conte lo libera, 50 milioni per le casse nerazzurre

È già tempo di scelte in casa Inter per quanto riguarda il prossimo calciomercato invernale. In tal senso, mister Antonio Conte valuta le possibili cessioni nel mese di gennaio ed ecco rispuntare il nome di Milan Skriniar, già vicino all’addio la scorsa estate, per il quale si riaffaccia un top club europeo: i dettagli.

Calciomercato, Inter-Skriniar: addio già a gennaio

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Don Balon’, il nome di Milan Skriniar sarebbe finito in cima alla lista del Barcellona. In attesa delle elezioni che decreteranno ufficialmente il post Bartomeu, il principale candidato Joan Laporta ha in mente di dare l’assalto al centrale dell’Inter come primo colpo del suo secondo mandato.

Laporta, rimandato a giugno l’acquisto di Eric Garcia, vede nello slovacco il profilo perfetto per sopperire alle mancanze della retroguardia catalana. In casa nerazzurra, Skriniar è ormai considerato un’alternativa di lusso ormai in fondo alle gerarchie di Conte, superato anche da Bastoni.

La società blaugrana ha intenzione di accontentare le richieste di Marotta che per l’ex Sampdoria chiede non meno di 50 milioni di euro. Cifra considerata congrua per il difensore 25enne che, dunque, può salutare la Serie A già a gennaio.

