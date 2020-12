Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Isco: ecco perché non si farà

Nelle ultime settimane era nata l’idea di uno scambio tra l’Inter e il Real Madrid che coinvolge Eriksen e Isco. Ecco perché l’affare non andrà in porto

Christian Eriksen è arrivato a Milano lo scorso gennaio, ma non si è per niente adattato agli schemi di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter nelle ultime partite lo ha impiegato solo negli ultimi 5′, dando un segnale su ciò che per lui rappresenta il danese. Nel suo 3-5-2, infatti, non rientra il ruolo del trequartista e tra i due non è mai sbocciato l’amore (calcistico, s’intende). Anche Isco sta vivendo un momento molto complicato al Real Madrid.

Inter, i motivi del mancato scambio Eriksen-Isco

Come Eriksen, anche Isco è in fase di rottura col proprio allenatore: Zidane vorrebbe privarsene al più presto, anche a prezzo di saldo. Per l’Inter, però, lo scambio sarebbe controproducente. Isco occupa la stessa posizione di Eriksen e non avrebbe senso cedere un trequartista -che non gioca con Conte viste le sue caratteristiche tecniche- per prenderne un altro, che non giocherebbe.

Infatti, Conte preferirebbe che l’Inter -dopo l’eventuale cessione di Eriksen– punti su calciatori con caratteristiche simili a Kanté. E dunque aggressività, corsa, senso di posizione, che ben si sposano col suo 3-5-2. Insomma, Eriksen-Isco non s’ha da fare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno clamoroso | Lo porta Ibrahimovic!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, l’agente ‘avvisa’ Inter e Milan | Arriva l’annuncio!