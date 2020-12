Calciomercato Inter, rinnovo a centrocampo | “Può diventare una zavorra”

L’Inter pensa al rinnovo del proprio centrocampista ma potrebbero esserci dei problemi. Le dichiarazioni sull’operazione

È stato un avvio di stagione complicato per l’Inter, che nelle ultime due gare però ha effettuato delle prestazioni sontuose ed è riuscita a imporsi prima sul campo del Sassuolo per 0-3 e poi in quello del Borussia Monchengladbach per 2-3 in Champions League.

La compagine allenata da Antonio Conte rischiava di uscire già ai gironi nella massima competizione europea mentre con questa vittoria può ancora sperare nel passaggio del turno direttamente all’ultima giornata. In campionato invece la vetta è occupata dal Milan che dista 5 punti.

Calciomercato Inter, il giornalista sul rinnovo di Gagliardini: “Può diventare una zavorra”

Il giornalista Alessandro Longhi, intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha parlato della situazione di calciomercato in casa Inter soffermandosi soprattutto sulla posizione di Roberto Gagliardini, che ha un contratto in scadenza nel 2023. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

“Rinnovo Gagliardini? Sappiamo tutti che Conte non resterà per tanto altro tempo ancora all’Inter” – dice il giornalista. “Tra qualche anno, poi, ti ritrovi con un altro allenatore e può diventare una zavorra come Joao Mario. Non glielo auguro, ma potrebbe essere. Ad oggi, allungare il contratto fino al 2025 mi sembra un po’ azzardato”.

Dunque potrebbe essere un rischio quello dell’Inter di rinnovare il contratto del centrocampista che attualmente sta trovando molto spazio con Antonio Conte, ma potrebbe non essere lo stesso in caso di cambi in panchina.

