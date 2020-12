Calciomercato Juventus, tagli in difesa per il grande colpo | I dettagli

Juventus che continua ad inseguire il grande colpo di mercato per la prossima stagione, ma prima servono dei tagli in difesa

Il cambio generazionale nella Juventus sta piano piano prendendo vita. Spazio ai giovani come de Ligt nella retroguardia, anche se quella componente d’esperienza è ancora fondamentale. Proprio in difesa i bianconeri vorrebbero piazzare il grande colpo di mercato, ma prima bisogna ragionare sui costi e sulle partenze.

Calciomercato Juventus, obiettivo Ramos: addio Bonucci e Chiellini

Ormai da tempo è noto che la Juventus è sulle di Sergio Ramos. La colonna difensiva del Real Madrid è in scadenza di contratto, ma i rapporti con i ‘blancos’ sembrerebbero essere vicini alla definitiva rottura. Così i bianconeri, come molti dei top club europei, lavorano per avviare i contatti e magari convincere lo spagnolo già a gennaio. In casa Juventus però, prima di fare offerte bisogna ragionare su quello che sarà il monte ingaggi e l’impiego del calciatore spagnolo.

Per prima cosa bisognerà affrontare dei tagli, e certamente nella lista degli addii c’è Giorgio Chiellini, che dopo l’europeo potrebbe decidere di dire addio al calcio. Anche il suo compagno di reparto per anni, Leonardo Bonucci, potrebbe lasciare la Juventus, facendo definitivamente spazio all’entrante Sergio Ramos. Con questi due addii la società juventina andrebbe a risparmiare 3,5 milioni d’ingaggio di Chiellini e 6,5 milioni di Bonucci, per un totale di 10 milioni. Lo spagnolo ne chiede 12, quindi la spesa da affrontare sarebbe di 2 milioni in più nel monte ingaggi. Inoltre con l’arrivo del capitano madridista si tornerebbe ad una difesa a quattro, con Ramos al centro insieme a de Ligt.

